نقيب الإعلاميين ينعي الفنان القدير مصطفى فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفنان القدير مصطفى فهمي، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

قال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن الفنان الراحل بدأ مشواره الفني مصورًا سينمائيًا في أفلام "النداهة"، و"أميرة حبي أنا"، و"جنس ناعم"، و"الكداب"، قبل أن يقنعه المخرج عاطف سالم بخوض تجربة التمثيل في فيلم "أين عقلي".

كما شارك في بطولة العديد من الأعمال السينمائية منها و"وجهًا لوجه"، و"لمن تشرق الشمس"، و"الحب في غرفة الإنعاش"، و"موعد مع القدر.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن الفنان الراحل قدّم العديد من المسلسلات التلفزيونية، من أهمها "القضبان"، و"إني خائفة"، و"الرجل الذي أحبه"، و"دموع في عيون وقحة"، و"حياة الجوهري"، و"القلب يخطئ أحيانًا".

وأشار "سعدة" إلى أن الفنان الراحل مصطفى فهمي خاض مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "أبيض وأسود"، الذي قدّمه بالاشتراك مع مها عثمان على شاشة التلفزيون المصري.

ودعا نقيب الإعلاميين، المولى عز وجل، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.