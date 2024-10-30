جثمان الفنان مصطفى فهمي في طريقة لمقابر الواحات

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل الفنان مصطفى فهمي صباح اليوم الأربعاء الموافق يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام الحالي 2024، إثر إجرائه عملية جراحية دقيقة في المخ لإزالة ورم سرطاني.



جثمان مصطفى فهمي في طريقه لمقابر الواحات

ومن جانبه تم تشييع جثمان الفنان الراحل مصطفى فهمي، وهو في طريقه الآن إلى مقابر الواحات لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وسوف يتلقي شقيقه حسين فهمي العزاء على المقابر، حيث تم الإنتهاء من تحضيرات كافة الإجراءات لتلقي العزاء داخل مدينة أكتوبر.

حسين فهمي من جنازة شقيقه الفنان مصطفى فهمي



نجوم الفن يودعون مصطفى فهمي بكلمات حزينة

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان الكبير مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة وحزينة، ومن أبرز هؤلاء الفنانين الفنان تامر حسني، أحمد زاهر، هند صبري، أكرم حسني، رانيا محمود ياسين، محمد جمعة، الإعلامية بوسي شلبي، وعدد آخر من مشاهير الفن والإعلام.

آخر أعمال الفنان مصطفى فهمي



ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها الفنان مصطفى فهمي هو فيلم "أهل الكهف" والذي إنطلق عرضه في السينمات خلال الفترة الماضية، وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائية.