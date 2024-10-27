بعد دخولها موسوعة جينيس.. محمد رحيم لـ شيرين عبد الوهاب: "كل جنسيات العالم تفاعلت مع ألحاني وغنتها بالعربي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح النجم محمد رحيم عبر صفحته الشخصية موقع التو أصل الإجتماعي “فيسبوك”، أسباب دخول شيرين عبد الوهاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تحقيقها المركز الأول في قائمة "Billboard" لأفضل 100 فنانة عربية لمدة 11 أسبوعًا متتاليًا، اعتبارًا من 16 مارس 2024.

ونشر محمد رحيم مقطع فيديو لصوت شيرين عبد الوهاب، يتفاعل معه الكثير من الناس حول العالم، وعلق عليها قائلا: “علشان الناس اللى بتسألني على موضوع موسوعه جينيس شيرين عبدالوهاب ده فيديو بيوضح ازاي كل جنسيات العالم اتفاعلت مع الاغنيه المصريه العالميه صبري قليل من كلمات الاستاذه اكرام العاصي والحاني محمد رحيم وتوزيع الفنان أمير محروس والفنان نادر حمدي وإنتاج وإخراج الفنان نصر محروس ومنذ صدورها 2003 استمرّت في التصاعد لحد ما كل جنسيات العآلم غنتها باللغه العربيه في سابقه".

وتابعت: "بالاضافه لأغنيه الوتر الحساس من كلمات سعود شربتلي وألحاني ايضا والشغل بالكامل اتنفذ في مصر صناعه مصريه وهبقى اشرح اهميه الخطوه دي الف مبروك لملكه المشاعر الخطوه الكبيره ومشاعر من الحاني ايضا كلمات احمد مرزوق ولكل فريق العمل الرائع جينيس ريكوردز شيرين”.