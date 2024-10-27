نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر هند عبدالحليم للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة هند عبدالحليم، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت عن تعرضها لوعكة صحية، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

هند عبدالحليم

حيث نشرت "هند "صورة ليدها من خلال "ستوري" وهي تضع الـ "كانيولا"، وعلقت عليها:" يا رب".

آخر أعمال هند عبدالحليم

وعلى صعيد آخر، يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عرض خلال سباق مسلسلات رمضان 2024.



وشاركت في بطولة المسلسل إلى جانب سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف، تحت قيادة المخرجة ياسمين أحمد كامل.





قصة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"



تناول المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة، حيث تدور الأحداث حول شخصية شيماء، التي جسدتها سلمى أبو ضيف. شيماء فتاة تنتمي إلى أسرة بسيطة وتتجه إلى السوشيال ميديا بهدف الربح والشهرة، لكن سرعان ما تتعقد الأمور وتنقلب حياتها رأسًا على عقب، ما يؤدي إلى دخولها السجن