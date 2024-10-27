نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يحرس مرمى الأهلي أمام العين الإماراتي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على استمرار الحارس الدولي محمد الشناوي قائد المارد الأحمر، في حراسة المرمى خلال مباراة العين الإماراتي القادمة في بطولة كأس الانتركونتنتال.

ونجح فريق الأهلي في التتويج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، والتي شهدت تألق الحارس محمد الشناوي.

وقرر مارسيل كولر مشاركة محمد الشناوي بشكل أساسي في مباراة العين الإماراتي وليس مصطفى شوبير، وذلك بعد تألقه بشكل كبير في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس الانتركونتنتال

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره العين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ستاد القاهرة الدولي.