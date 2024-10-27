نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب الدوري الاسباني قبل لقاءات الاحد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل نادي برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الفوز على حساب فريق ريال مدريد، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق لقب الليجا هذا الموسم تحت قيادة مدربه هانز فليك، والذي يريد إعادة البارسا للتتويج بالألقاب مرة أخرى.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بعد مرور 11 جولة، وبفارق 6 نقاط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني بترتيب الليجا.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني حاليا على النحو التالي:-

1 برشلونة، 30 نقطة.

2 ريال مدريد، 24 نقطة.

3 فياريال، 21 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 20 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 17 نقطة.

6 ريال مايوركا، 17 نقطة.

7 رايو فاييكانو، 16 نقطة.

8 ريال بيتيس، 15 نقطة.

9 أوساسونا، 15 نقطة.

10 إشبيلية، 15 نقطة.

11 سيلتا فيجو، 13 نقطة.

12 ريال سوسيداد، 12 نقطة.

13 جيرونا، 12 نقطة.

14 ألافيس، 10 نقاط.

15 إسبانيول، 10 نقاط.

16 خيتافي، 9 نقاط.

17 لاس بالماس، 9 نقاط.

18 ليجانيس، 8 نقاط.

19 بلد الوليد، 8 نقاط.

20 فالنسيا، 6 نقاط.