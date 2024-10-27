نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يدعو سكان 25 مستوطنة في شمال إسرائيل لإخلائها فورًا تحسبًا للتصعيد العسكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا حزب الله سكان 25 مستوطنة في شمال إسرائيل إلى إخلائها فورًا، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" صباح اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024.

يأتي هذا التحذير في إطار التصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل، حيث أصدر الحزب بيانًا رسميًا حث فيه سكان هذه المستوطنات على المغادرة الفورية.

وأوضح البيان أن هذه المستوطنات أصبحت مناطق لانطلاق الصواريخ التي تستهدف جنوب لبنان، محذرًا من استهدافها بالصواريخ بعيدة وقصيرة المدى إذا لم يتم الإخلاء.

من بين المستوطنات التي دوت فيها صفارات الإنذار، منطقة "كريات شمونة" والمناطق المحيطة بها، حيث دعا حزب الله السكان إلى مغادرة منازلهم تحسبًا لأي تصعيد محتمل.

يأتي هذا التطور ردًا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان خلال الفترة الأخيرة، مما أسفر عن تصعيد التوترات بين الجانبين.