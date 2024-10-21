أحمد حاتم يعلق لأول مرة على لقب "الطرحة السودا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

علق الفنان أحمد حاتم لأول مرة عن رأيه في أفيه الطرحة السودا الذي أطلقه عليه المتابعين، وذلك خلال حلوله ضيفا في برنامج الإعلامي معتز الدمرداش وعند سؤاله عن الأمر.

تصريحات أحمد حاتم:

قال:" بص أنا وقت ما البوست ده ظهر اللي هو موضوع الطـرحه السوده ده ويحطوا صور كل البنات اللي اشتغلت معاهم، أول ما ظهر البوست ده كل الناس بعتتهولي ظهر كده في نص عرض مسلسل عمر أفندي.

وأضاف:" فـ أنا في الأول بصراحه مبقتش عارف هو البوست ده المقصود منه شتيمة ولا حاجه كويسة يعني أيه المقصود منه مش فاهم بعدين فهمت أنه تمام ودي حاجه كويسه فـ اتبسطت".

تفاصيل مسلسل “عمر أفندي”:

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال وصناع عمر أفندي:

ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

آخر أعمال أحمد حاتم:

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم هو فيلم "عاشق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين.