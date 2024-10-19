القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الشركة المنتجة لفيلم الرسالة الأخيرة بطولة شيرين رضا، بطرح البوستر الترويجي للعمل عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

طرح البوستر التشويقي لفيلم «الرسالة الأخيرة»

وتصدرت شيرين رضا بوستر فيلم «الرسالة الأخيرة»، وعلقت الشركة المنتجة عبر حسابها: «نظرة أولى حصرية على البوستر الرسمي لفيلم الرسالة الأخيرة، بطولة شيرين رضا، والذي سيعرض لأول مرة في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي هذا العام، تأليف وإخراج سيف مدبولي».

أحدث أعمال شيرين رضا

ومن ناحية آخرى، تستعد الفنانة شيرين رضا لانطلاق فيلم «وداعا حمدي»، تدور أحداثه في إطار درامي لايت كوميدي، عن قصة مليئة بالمواقف الكوميدية التي تتخللها الكثير من اللمحات الدرامية العميقة، ويشارك في الفيلم عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: شيرين رضا وآية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.

آخر أعمال شيرين رضا

وكان آخر أعمال شيرين رضا هو فيلم مقسوم، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات، وشارك في بطولته: «ليلى علوي، وشيرين رضا، وسما إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وسيد رجب، وهاجر السراج، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس».

وفيلم الملكة" بطولة هالة صدقى، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، ومسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، والذي شاركها بطولته صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، فيلم رحلة 404 من بطولة منى زكي، وحقق نجاحًا ملحوظًا في شباك التذاكر، ويدور في إطار اجتماعي درامي تشويقي.