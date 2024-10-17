وزارة الثقافة تواصل إحياء التراث الموسيقى والغنائى في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - ليلة فنية ثرية حافلة بالنجوم فى مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

إبداعات المؤلفين العرب وتضامن اللبنانية عبير نعمة مع وطنها بمسرح النافورة

النجم الكبير علي الحجار يطرب عشاق الفن الأصيل و يهدى جمهور الإسكندرية أغنيات خاصة

نادية مصطفى تتألق في الجمهورية ونداء شرارة تلتقى بجمهور اوبرا دمنهور وروحانيات الإنشاد الديني بمعهد الموسيقى العربية

الصالون الثقافي يستعرض موسيقى المبدعين بصحبة القانون فى المسرح الصغير

مسابقة رتيبة الحفنى تبدأ فعاليتها فى الصغير

تحت رعاية وزارة الثقافة استمرت فعاليات ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر وجاءت الليلة السادسة ثرية وحافلة بنجوم الطرب الأصيل والأداء الموسيقى الراقى على مختلف مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .

ففى الثامنة والنصف وعلى مسرح النافورة أقيمت أمسية استثنائية بعنوان "موسيقى المؤلفين العرب"، قدّم فيها ثلاثة من أبرز الملحنين العرب إبداعاتهم اللحنية وهم خالد حماد وعمرو إسماعيل من مصر وممدوح سيف من السعودية" منها " عيون الحب،منك واليك

المملكة(the kingdom)

،صاحبة السعادة،ابو على

،اوان الورد،امبراطوريه ميم،عمارة يعقوبيان" التى تجاوب معها الجمهور بروحٍ تعكس عمق تقديرهم لهذه الأعمال الموسيقية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

بعدها أعتلت الفنانة اللبنانية عبير نعمة خشبة المسرح وأعلنت تضامنها مع وطنها وتخصيص أجرها للأسر المتضررة في لبنان وقد صاحبها أوركسترا سيني سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة وقدمت بأقتدار مزيجاً من الأغاني الوطنية المؤثرة والألوان الموسيقية المختلفة منها " وطنى ،ع اسمك غنيت ،لبيروت،سنزهر يوماً

،نسيم الريح ،كل ما تقلى

، وينك،بعدنى بحبك

،ياترى،حبيبتى قولى

، احكيلى،غنى قليلاً،بصراحة،بلا مانحس

فكر بغيرك (Chanson)

عم بحلمك يا لبنان والتى تفاعل معها الجمهور .

وكان جمهور أوبرا الإسكندرية على موعد مع الفنان الكبير علي الحجار صاحب الحنجرة الذهبية وفرقته حيث تغنى بباقة من أغنياته المعروفة وتترات المسلسلات الشهيرةالتى تعد محطات هامة فى مشواره الفنى الممتد بالإضافة إلى العديد من أعمال عمالقة التلحين منها "أهو ده اللي صار لـ فنان الشعب سيد درويش- اللي بني مصر و علي قد ماحبينا لـ الموسيقار بليغ حمدي

-المال والبنون و الليل وآخره و تيجيش نعيش لـ الموسيقار ياسر عبد الرحمن- ماتمنعوش الصادقين لـ الموسيقار عمار الشريعي- ⁠مسألة مبدأ و زي الهوي و عارفة لـ الموسيقار عمر خيرت- ⁠لما الشتا يدق البيبان لـ الموسيقار أحمد الحجار" كما أهدى جمهور الاسكندرية أغنيتين هما إسكندراني و مغرم صبابة" ليشهد المسرح عاصفة من التصفيق الحار وتفاعل الجمهور مع اغانى الطرب الأصيل .

وعلى مسرح الجمهورية أبدعت الفنانة القديرة نادية مصطفى بباقة من أغنياتها الشهيرة التى حققت لها قاعدة جماهيرية كبيره بالاضافة إلى أغانى نجمات الطرب مثل وردة الجزائرية وفايزه أحمد وغيرهم منها بحبك يامصر ،حلم ،مسافات،

الصلح خير ، ياساعة، الليلة دى، يسلملى ذوقهم، قولها انت، مال عليا مال، جاى فى ايه ، بتونس بيك، سلامات وذلك بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي

سبقها فاصلاً غنائياً شدى فيه نجوم الأوبرا "محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، وإبراهيم رمضان " بأغانى الزمن الجميل منها ليا عشم ، قوللى عملك ايه قلبى، سمرا يا سمرا، اى والله ،بينى وبينك ياهالليل،عيناك ليال صيفية،زي الهوا " .

وفى معهد الموسيقى العربية قدمت فرقة الإنشاد الدينى تحت إشراف المايسترو عمر فرحات باقة من المؤلفات الروحانية التراثية والمعاصرة منها ميلاد طه ، ياسيدى نظره، على نور رسول الله ، النبى صلوا عليه، ليالى رسول الله ، حزت البها، الله زاد محمدا تعظيما، ولد الهدى،مدح الحبيب، لأجل النبى ،مولاى،حبيبى يانبينا،المقبولة،كل حسن فى البرايا، صلوا على هادينا،مولاى صل وسلم ، السلام عليك، صلوا عليه شفيع الأمة واسماء الله الحسنى بمشاركة نجوم الفرقة "حسام صقر ، أشرف زيدان، إبراهيم فاروق، وائل سراج، أحمد نافع، بلال مختار، حسام صالح، محمد حسين، محمد نشأت ومحمد الجزار .

والتقت الفنانة الأردنية نداء شرارة مع جمهور اوبرا دمنهور وقدمت مجموعة من أغنياتها الخاصة بالإضافة للعديد من اغانى الطرب الأصيل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد منها ومعاك، حبيتك بالثلاثه، أنت فرحه، سهرانه أنا، أنت عمرى، ان كنت ناسي، القريب منك بعيد، فى يوم وليله وعلى حسب وداد قلبى وبدت نداء على قدر عالٍ من المهارة والموهبة الفنية وتفاعلت مع الجمهور الذى استمتع بصوتها وإحساسها المميز .

وتحت عنوان "موسيقى المبدعين فى صحبة القانون " أقيم صالون ثقافي بالمسرح الصغير بمشاركة مجموعة من أبرز الشخصيات الموسيقية والأدبية، في مقدمتهم الموسيقار راجح داود والموسيقار هشام نزيه،المستشار أحمد مختار بالإضافة إلى الدكتور هشام عزمي ضيف شرف الصالون ،وعكس الحضور الثقافي المكثف اهتمام الجمهور بمناقشة القضايا الموسيقية العميقة وتذوقهم للفنون الإبداعية الراقية.

وتواصلت العروض المبهرة لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر على المسرح الخارجى .

وعلى جانب آخر بدأت فعاليات مسابقة رتيبة الحفنى للغناء العربى للشباب بالمسرح الصغير.