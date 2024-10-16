انت الأن تتابع خبر زفاف حازم زيدان ولمى بدور يخطف الأضواء ويتصدر محرك البحث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد حفل زفاف حازم أيمن زيدان ولمى بدور اهتمامًا واسعًا وتصدر محركات البحث، بعدما توج الثنائي قصة حبهما التي استمرت ست سنوات في حفل فاخر أقيم في أحد فنادق دمشق.



الحفل، الذي اتسم بأجواء مفعمة بالفرح والمحبة، حضره عدد كبير من النجوم السوريين المقربين من العروسين، الذين شاركوا صورًا ومقاطع فيديو من المناسبة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين الحضور البارزين الفنان سعد مينا، رنا الأبيض، يزن السيد وزوجته لمى الرهونجي، وعبير شمس الدين وروعة ياسين.



الفنانة روعة ياسين شاركت مجموعة صور عبر حسابها على "إنستغرام"، من بينها صورة مع والد العريس، الفنان القدير أيمن زيدان، وعلقت عليها: "أستاذي ومعلمي أيمن زيدان وأغلى الناس على قلبي، مبروك زواج حازم ولمى ويا رب شوف الفرحة بعيونك".



الزفاف لاقى تفاعلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعله حديث الساعة بين الجمهور السوري .