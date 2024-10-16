انت الأن تتابع خبر رانيا يوسف ترد على تشبيهها بهيفاء وهبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة كبيرة بعد خوضها أول تجربة غنائية لها عبر طرح أغنيتها الجديدة بعنوان «ليك»، ما دفع بعض المتابعين لتشبيهها بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وفي تصريحات تلفزيونية، علقت يوسف على هذا التشبيه، مؤكدة أنها ترى أن هناك تشابها في نوعية الغناء الذي تقدمه وهبي، قائلة: «هيفاء وهبي تقدم غناء استعراضيا، مثلي، مثل نيكول سابا وسمية الخشاب وآيتن عامر ومي سليم، فهذا نوع من الغناء الخفيف الاستعراضي».

وأضافت يوسف أنها تستعد لطرح ثلاثة كليبات جديدة في الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تحتاج إلى المزيد من التدريب في الغناء، مشيرة إلى أن ردود الفعل على أغنيتها الأولى كانت إيجابية.

وفيما يخص الانتقادات التي تتعرض لها باستمرار، أوضحت يوسف أنها لا تتابع الآراء المعارضة أو المديح الزائد، مفضلة التركيز على عملها، وقالت: «لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع» .