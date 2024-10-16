انت الأن تتابع خبر جمال وجدان سعيد يشعل مواقع التواصل في قسمة ونصيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت مقدمة البرامج المغربية وجدان سعيد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في الموسم الثاني من البرنامج العربي "قسمة ونصيب".

وجدان لفتت الأنظار بجمالها وحضورها، مما دفع الجمهور للبحث عن تفاصيل حياتها الشخصية عبر منصات مثل إنستجرام وتيك توك، حيث تجاوز عدد متابعيها 300 ألف على إنستجرام و100 ألف على تيك توك.



"قسمة ونصيب" هو برنامج يُشارك فيه شباب وفتيات للبحث عن شريك الحياة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى ملاءمة هذا النوع من البرامج دينيًا واجتماعيًا .