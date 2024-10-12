لهذا السبب.. هالة صدقي تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة هالة صدقي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تقديمها بلاغًا رسميا ضد مساعدتها السابقة، تتهمها فيه بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، ويتضمن البلاغ عريضة حملت الرد على تهمتي النصب وخيانة الأمانة، المقدمة من طرف مساعدتها والمحامي الخاص بها، تتهم الفنانة المصرية بالاحتيال بمبلغ 150 ألف ريال سعودي، مكافأة برنامج "شكرًا مليون".

هالة صدقي

آخر أعمال هالة صدقي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، والذي تم عرضه في موسم رمضان قبل الماضي 2023.

أبطال وصناع مسلسل "جعفر العمدة"

وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة "عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:محمد رمضان، إيمان العاصي، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أحداث مسلسل "جعفر العمدة"

ودارت أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ4 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية "عايدة" تقوم بدورها "زينة" وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.