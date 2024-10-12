عمر متولي: بتعامل مع بيومي فؤاد كأنه والدي.. وانتظروا موسم مختلف من "ليك لوك" برمضان 2025 (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - مبشتغلش كتير فلما بعمل حاجة ببقا متجنن وعاوزها تعجب الناس.

بتعامل مع بيومي فؤاد كأني بتعامل مع والدي بالظبط

هنعمل ليك لوك رمضان الجاي هيعجبكوا جدا

عادل إمام اعتزل لكن صحته كويسة الحمد لله

بدأ مشواره حياته الفني بفيلم رمضان مبروك أبو العلمين حموده مع محمد هنيدي وحقق بهذا الدور نجاح كبير جدًا وبعد ذلك بدأت تتوالى الأعمال وبعد غياب فترة عن الساحة الفنية يعود إلينا بفيلم بنسيون دلال.



والتقت كاميرا دوت الخليج الفني مع عمر متولي في العرض الخاص لـ فيلم بنسيون دلال ليكشف عن سبب تحمسه للفيلم ويطمئنا على الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.

وإليكم نص الحوار:

ما سبب حماسك لفيلم بنسيون دلال ؟

لم أقدم أعمال بكثرة، فعندما يكون لدي عمل بكون عاوز الناس كلها تشاهدها وتعجبها، وإن شاء الله بنسيون دلال يكون كده.

أغلب أعمالك مع بيومي فؤاد فكلنا عن كواليس العمل معه؟

بتعامل مع بيومي فؤاد وبتفاعل معه كأنه مثل والدي بالظبط، ف أنا بحب بيومي فؤاد جدًا وهو حاجة مهمة في حياتنا، وبعدين ممثل كبير وكوميديان عظيم وتعاونا مع بعض كثير والجمهور بيحب هذا الديوتو.

هل عرض الفيلم حاليا سيؤثر عليه بالإيجاب أو السلب ؟



وجهة نظري أن لو الفيلم حلو ونال إعجاب الناس فلم يفرق توقيت عرضه، ويارب ينال إعجاب الناس وحين ذلك لم يفرق الوقت.



هل سيكون هناك جزء جديد من برنامج ليك لوك ؟

بحضر لجزء جديد رمضان القادم وهو ألذ من الجزء السابق وإن شاء الله ينال اعجابكم.



بعد اشاعات عادل إمام طمنا على الحالة الصحية له ؟



هو اعتزل التمثيل وليس بالضرورة أن يكون اعتزل لكونه مريض، لا صحته كويسة الحمد لله ربنا يبارك في صحته.



حدثنا عن أعمالك القادمة ؟

لدي عملين في السينما ولكن لم أعرب من فيهم سأقوم بتصويره أولًا، في فيلم "قراصنة الكاريبي" الجزء الجديد من أوشن، وفيلم "الساحل الشرير" وهذا الفيلم كوميدي لايت ودمه خفيف، وبحضر تصوير الجزء الجديد من "ليك لوك" لحد رمضان القادم.