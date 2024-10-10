موعد ومكان عزاء الملحن الراحل محمد عبد المجيد

القاهرة - محمد ابراهيم - يقام مساء اليوم الخميس عزاء الملحن الراحل محمد عبد المجيد في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بعد رحيله المفاجئ يوم الثلاثاء الماضي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقد ترك رحيله أثرًا كبيرًا في الوسط الفني، حيث نعاه عدد كبير من الموسيقيين والشعراء الغنائيين بكلمات حزينة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفاته المفاجئة

في يوم الثلاثاء، فوجئ أصدقاء ومحبو محمد عبد المجيد بخبر وفاته نتيجة هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وكشف صديقه محمد حامد عبر حسابه على فيسبوك تفاصيل الحادث، حيث أشار إلى أن عبد المجيد كان يمارس التمارين الرياضية في الجيم عندما أصيب بهبوط مفاجئ وضغطه انخفض بشكل حاد، مما أدى إلى نقله للمستشفى، لكن القدر كان أسرع ووافته المنية قبل أن يتمكن الأطباء من إنقاذه.

كلمات وداع من الأصدقاء

بعد إعلان خبر الوفاة، تفاعل العديد من زملائه في الوسط الفني مع الحدث المؤلم. وكتب مدير أعمال الفنان إيساف، وآخرون من الشعراء الغنائيين والموسيقيين، كلمات نعي لصديقهم الراحل، مؤكدين على أخلاقه العالية وسيرته الطيبة.

كما طلب صديقه محمد حامد من متابعيه الدعاء لعبد المجيد، موضحًا أنه كان يتمتع بصفات نبيلة وأنه كان نموذجًا يحتذى به في الأخلاق والطيبة.

أعماله الفنية المميزة

محمد عبد المجيد، رغم رحيله المبكر، قدم بصمة واضحة في عالم الموسيقى. من بين أشهر ألحانه أغنية "تعرف إحساس" التي غنتها الفنانة نداء شرارة، و"الصبر جميل" لمهى فتوني، بالإضافة إلى "سوء نوايا" التي قدمها الفنان محمد السهلي، و"العب غير" التي غنتها دومينيك حوراني.

هذه الأعمال جعلته يحتل مكانة مميزة في قلوب عشاق الموسيقى وزملائه في الوسط الفني.

دعوات من محبيه

تداول عدد كبير من محبي محمد عبد المجيد رسائل مليئة بالدعاء والتعازي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّروا عن حزنهم الشديد لفقدان هذا الفنان الموهوب.

الجميع اتفق على أنه كان شخصًا متواضعًا ومحترمًا في تعامله مع الآخرين، مما جعله محبوبًا لدى زملائه وجمهوره.

الوداع الأخير

من المتوقع أن يحضر عزاء عبد المجيد اليوم عدد كبير من الفنانين والموسيقيين الذين سيودعونه بالدعاء والذكرى الطيبة.