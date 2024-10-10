عصام السقا ينضم إلى أبطال فيلم الأرض السودا بطولة كريم عبدالعزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض الفنان عصام السقا تجربة سينمائية جديدة من نوعها من خلال فيلم الأرض السودا" حيث أنه إنضم إلى بطولة الفيلم مع الفنان كريم عبد العزيز، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بفيلم الأرض السودا.

الفنان عصام السقا

أبطال وصناع فيلم الأرض السودا

الأرض السودا من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، ومن إخراج بيتر ميمي.

أحدث أعمال الفنان عصام السقا

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان عصام السقا في بطولة فيلم ريستارت، وهو فيلم جديد أيضًا بطولة الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، والذي إنطلق تصويره في الفترة الماضية ولم يتم الإعلان عن موعد طرح الفيلم بعد، ومن المتوقع أن ينجح العمل نجاحا كبيرا خاصةً بعد مشاركة تامر حسني وهنا الزاهد معًا في فيلم بحبك في العام الماضي 2023 وحقق العمل نجاحا، وفيلم ريتسارت يطور في إطار رومانسي كوميدي.

أبطال فيلم ريستارت



يشارك في بطولة فيلم ريستارت نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان تامر حسني، باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، رانيا منصور، محمد ثروت، ميمي جمال، وآخرين من النجوم، والفيلم من تاليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.