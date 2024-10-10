داليا مبارك تحتفل بألبومها الجديد ” بصمة ” بعد طرحه على يوتيوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 08:26 صباحاً - احتفلت الفنانة داليا مبارك، أمس الأربعاء 9 أكتوبر، بألبومها الجديد الذي يحمل اسم بصمة، والتي طرحتها قبل يومين عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت داليا مبارك، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام من الاحتفال بألبوم بصمة.

وعلقت داليا مبارك، على الفيديو، قائلة: «‏من أجواءنا امس في حفل استماع ⁧‫#البوم_بصمة⁩ وفي اجواء نجدية من قلب الدرعية احتفلت مع اهلي واصدقائي وأطلقنا مع بعض البوم بصمة .. ‏شكراً لكل الصحافة واخواني الصحافيين على حظورهم وتغطيتهم للحفل شكراً لكل من شاركني هالفرحة من اهل وأصدقاء ممتنه جداً لكم ولحظوركم».