انت الأن تتابع خبر إلهام شاهين توضح موقفها من حل الدولتين بعد الانتقادات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أعقاب ردود الفعل المتباينة على تصريحاتها حول "حل الدولتين"، خرجت الفنانة المصرية إلهام شاهين لتوضح موقفها في مداخلة مع برنامج "ET بالعربي" مساء أمس الأحد. حيث عبّرت عن ألمها تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين، وأكدت أن اقتراحها بحل الدولتين يعد "مجرد حل مؤقت لوقف نزيف الدماء".



شاهين أوضحت أن العديد من الدول الأوروبية اعترفت بفلسطين كدولة، مشيرة إلى أن هذا الحل قد يكون "أحد المكاسب القليلة" التي يمكن الحصول عليها في الوقت الحالي. وأكدت أن الهدف النهائي هو تحرير فلسطين بالكامل، مشددة على أن إسرائيل ليست عدوة لفلسطين فحسب، بل للعالم العربي بأسره.



تأتي هذه التصريحات بعد أن أثارت إلهام جدلاً واسعاً في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، حيث اعتبرت أن السلام هو الخيار المطلوب. ومع ذلك، قوبلت تصريحاتها بانتقادات شديدة من نشطاء فلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن رفضهم لهذا الحل واعتبروه تنازلاً عن حقوقهم.



في ختام حديثها، أكدت شاهين دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، مشددة على أنه لا يمكن تحقيق الفرح في ظل الحروب والصراعات المستمرة .