نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام حجاج تشارك في السباق الرمضاني 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة ريهام حجاج علي مسلسل جديد بعنوان "كنترول"، ومن المقرر عرضة في رمضان 2025، مكون من 15 حلقة، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد صالح، وتواصل الشركة المنتجة هذه الفترة التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به بجانب ريهام حجاج.

حقيقة اعتزال ريهام حجاج التمثيل

ومن ناحية اخري، سبق وكذبت النجمة ريهام حجاج شائعة اعتزالها التمثيل والتفرغ للإنتاج السينمائي، وذلك من خلال منشور شاركته عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت:" ياريت تنشروا عن اللي بيحصل في غزة ربع نشركم للإشاعات الغلط".

اخر اعمال ريهام حجاج

وكان اخر اعمال الفنانة ريهام حجاج هو مسلسل صدفة الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وناقش العمل مشاكل التعليم خاصة الطلاب في سن المراهقة، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي لايت، وقدمت ريهام شخصية مُدرسة اسمها صُدفة خلال الأحداث، وتجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

أبطال مسلسل صدفة

ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" كلا من: الفنان خالد الصاوي، والنجمة سلوى خطاب، والفنان رشدي الشامي، والفنانة الشابة ميار الغيطي، والفنانة رباب ممتاز، والفنان فراس سعيد، وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة، هو التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة).

اخر اعمال ريهام حجاج في السينما

بينما اخر اعمال ريهام حجاج في السينما هو فيلم رغدة متوحشة مع الفنان رامز جلال في 2018، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، والفيلم من بطولة رامز جلال، ريهام حجاج، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، إنتصار، سامي مغاوري، ويزو، نسرين أمين، وحمدي الوزير، ومن تأليف علي غالب ولؤي السيد وإخراج محمود كريم، وحصد الفيلم إيرادات عالية تجاوزت وقت عرضه.