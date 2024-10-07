نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 13 ديسمبر.. شيرين عبد الوهاب تلتقي جمهورها في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب للقاء جمهورها بعد غياب، حيث تستعد لإحياء حفلاُ غنائيًا في دبي، في شهر ديسمبر المُقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل في كوكاكولا أرينا يوم الجمعة 13 ديسمبر، وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن البوستر الدعائي له، وأعلنت عن طرح تذاكر حفل شيرين يوم الأربعاء المقبل.

أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب

الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب أغنية عسل حياتي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع النابلسي، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وتقول كلمات الأغنية كالتالي:

"الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها وسيبت نفسي ليك وليها الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها وسيبت نفسي ليك وليها مريت معاك بكل شيء عانيت.. بيك اعتنيت حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر سافرت وياك للقمر يا قمر مريت معاك بكل شيء عانيت.. بيك اعتنيت حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر سافرت وياك للقمر يا قمر أنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى لحد آخر لحظة ولآخر نفس اتنفسه في حضنك وتبقى أنت الونس وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل يا عسل حياتي كلها وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى لحد آخر لحظة ولآخر نفس اتنفسه في حضنك وتبقى أنت الونس وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل يا عسل حياتي كلها رغم المشاكل والمصاعب والمتاعب والظروف أنت الجميل في كل حالة واستحالة العين تشوف زيك ولا أتخيل حياتي وأنت مش فيها ده أنا بحس أنك حتة مني بحس أن أنت أنا وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى لحد آخر لحظة ولآخر نفس اتنفسه في حضنك وتبقى أنت الونس وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل يا عسل حياتي كلها".