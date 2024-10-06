فيلم "عنب" يحتل المركز الثالث في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - دخل فيلم “عنب” بطولة الفنانة أيتن عامر، ضمن المنافسة بين الأفلام التي تعرض في دور العرض المصرية، حيث حقق في أمس إيرادات 79.701 جنيه، ليحتل المركز الثالث بعد فيلمي “عاشق” و“إكس مراتي”، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم عنب

فيلم عنب بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، ونور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.



قصة فيلم عنب

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب مليونير ولكنه مستهتر، وقبل حفل زفافه بيومين يستيقظ ليكتشف أنه تزوج من خطيبته ومن خطيبة صديقه، وأنه أيضًا تخلى عن ثروته لشخص غريب تمامًا، فيبدأ في رحلة البحث لمعرفة ما حدث في الليلة الماضية.

دور آيتن عامر في عنب

وتقدم آيتن عامر خلال أحداث عنب شخصية جودي وهي فتاة ثرية تعاني من عدم تحمل المسئولية، وتتعرض للعديد من المشاكل والأزمات مع تتابع الأحداث، وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.