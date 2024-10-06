انت الأن تتابع خبر جورجينا تتعرض لانتقادات بشأن إطلالتها بحفل لافيرن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت العارضة العالمية جورجينا رودريغيز، شريكة حياة النجم كريستيانو رونالدو، عطرها الجديد "سينس" في العاصمة السعودية الرياض، بالتعاون مع العلامة السعودية المرموقة "لافيرن". استغرق تطوير هذا العطر أكثر من عام لاختيار التركيبة الأمثل التي تعكس جوهر جورجينا وأنوثتها.



شهد الحفل حضور عدد من نجمات الخليج ومشاهير الموضة والفن، حيث تميزت المناسبة بإطلالات راقية تعكس الفخامة الشرقية. ومع ذلك، لم تخلُ المناسبة من بعض الجدل، حيث تعرضت إطلالة جورجينا الهادئة للنقد من بعض الحاضرات. رأى البعض أن إطلالتها، التي قصدت بها التميز والبساطة، لم ترقَ إلى مستوى التوقعات في مثل هذه المناسبات، وأكدوا أنها لم تحتفِ بالأجواء الشرقية الفخمة التي ميزت الحفل.



جاءت إطلالة جورجينا بفستان ميدي أسود يجمع بين البساطة والأناقة، مع أكمام طويلة وياقة مرتفعة، مزينًا بتفاصيل عصرية عند الجانبين. أكملت إطلالتها بحذاء ميتاليك ذهبي اللون ومجوهرات بسيطة.



بينما تألقت الدكتورة خلود بفستان عباية فوشيا، اختارت نهى نبيل فستانًا زهريًا طويلًا يحمل طابعًا ملكيًا، مما أضفى مزيدًا من الجاذبية على الحفل الذي كان مليئًا بالأناقة والجمال .