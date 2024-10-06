نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة المصرية تنظم صالونًا ثقافيًا عن القوة الناعمة ودورها في بناء الإنسان بأوبرا دمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى إجراء حوار إبداعي في كل المجالات تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى صالونًا ثقافيًا بعنوان "القوة الناعمة ودورها في بناء الإنسان" في السابعة مساء الإثنين 7 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور.

ويستضيف كل من الدكتور الشريف منجود والأستاذ رامى دسوقى وتديره الأستاذه ماريان كمال، يأتي الصالون ضمن نشاط الأوبرا الثقافي والفكري تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والذي يستضيف نخبة من المفكرين والمبدعين لمناقشة موضوعات هامة بمختلف المجالات مما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفكري المصري.

أعمال أخرى للأوبرا

في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على إثراء المشهد الفني وتعزيز التبادل الثقافي مع مختلف دول العالم، استضافت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد عرضًا مبهرًا لرائعة الباليه الروسي الكلاسيكي "بحيرة البجع"، قدمتها فرقة باليه سان بطرسبورج الكلاسيكية الروسية العريقة على مدار ٤ ليالى منها ثلاثة عروض متتالية بالمسرح الكبير بأوبرا القاهرة وأقيم العرض الرابع على خشبة مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية فى ختام ساحر لعروضها.

