نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماندو العدل يعلن إنتهاء تصوير فيلم "بنات الباشا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج ماندو العدل منذ قليل، عن إنتهاء تصوير أحدث أعماله الفنية، وهوفيلم "بنات الباشا"، تمهيدًا لعرضه في دور العرض السينمائية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر "العدل" صورة لفريق العمل من آخر يوم تصوير، وعلق عليها قائلًا:" الحمد لله فركش فيلم بنات الباشا، شكرًا لكل الأقسام، أنتم شاطرين وفنانين ومحترمين ومبسوط جدًا بالشغل معاكم، جيجي ومنى ونادية وياسمين ونهال ونور وملك وزينب، أبطال الفيلم، هتوحشوني جدًا يا رب الفيلم يعجبكم، وعلى رأي أستاذ خان الله يرحمه NEXT".

منشور ماندو العدل



تفاصيل فيلم "بنات الباشا"

والعمل مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي نُشرت في 2017، والفيلم يدور في إطار اجتماعي تشويقي، وتظهر زينة وصابرين وناهد السباعي خلال الفيلم كعاملات في بيوتي سنتر، وكل منهن تملك قصة خاصة وتمر حياتها بأزمات عديدة، تكشف عنها الأحداث التي تحمل مفاجآت عديدة، العمل من بطولة زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، والأردنية تارا عبود، والعمل من سيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل.



آخر أعمال ماندو العدل

يذكر أن آخر أعمال المخرج ماندو العدل الفنية هو فيلم "ع الزيرو"، بطولة الفنان محمد رمضان، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول حمزة الملقب بـ "دراجون"، ولديه طفلا مريضا يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء.



أبطال فيلم "ع الزيرو"

شارك في بطولة فيلم ع الزيرو بجانب الفنان محمد رمضان، مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، منذر مهران، الفنان محمد لطفي، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.