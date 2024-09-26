نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أنور يكشف عن طرح أغنية جديدة من مسلسل "ديبو".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد أنور عن طرح أغنية جديدة، مساء اليوم، وتأتي الأغنية ضمن حلقات مسلسله "ديبو"، الذي يعرض حاليًا على منصة "يانغو بلاي"، والأغنية دويتو بين النجم عبدالباسط حمودة والنجم مصطفى حجاج، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر البرومو التشويقي من كليب الأغنية، وعلق عليه قائلًا: "انتظروا أغنية السهرة صباحي من مسلسل ديبو غدًا على كل المنصات".

منشور محمد أنور

أحداث مسلسل "ديبو"

وتدور أحداث مسلسل "ديبو "حول تسلم دياب الشهير بديبو (محمد أنور) العمل في أحد الفنادق بمنطقة نائية كمدير للفندق، ومنذ لحظة وصوله نهارًا، نلاحظ ما يحيط بهذا الفندق من غموض، ويشمل هذا الغموض ستريو الذي يستقبل دييبو بابتسامة عريضة، لا تخلو من التوجس والشعور بالخوف، ويقوده إلى الداخل كاشفًا له أنه فندق مخصص للحيوانات الثرية، والتي من بينها حيوانات مفترسة.

أبطال وصناع مسلسل "ديبو"

ومسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، ويشارك في بطولته مع محمد أنور، أحمد عبد الحميد، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي ومحمد عبد العظيم.