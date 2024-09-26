نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. كاظم الساهر وجورج وسوف يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجمان كاظم الساهر وجورج وسوف لإحياء حفل غنائي ضخم من المقرر إقامته يوم 5 أكتوبر القادم على مسرح "كوكاكولا أرينا" في دبي.

طرح التذاكر للجمهور

من المقرر أن تُطرح تذاكر الحفل للبيع غدًا الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، عبر الموقع الرسمي للشركة المنظمة للفعالية.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من العروض التي تسعى دبي من خلالها لجذب أفضل النجوم إلى مسارحها، لتقديم تجارب موسيقية لا تُنسى.

جولة كاظم الساهر الغنائية

بالإضافة إلى حفل دبي، يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفل آخر في دولة قطر يوم 7 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن جولته الغنائية التي انطلقت منذ بداية فصل الصيف.

بدأت الشركة المنظمة، طرح تذاكر الحفل للبيع الإلكتروني، حيث جاءت الأسعار متباينة لتناسب مختلف الفئات، الأسعار تتراوح بين 127.34 دولار أمريكي إلى 622.53 دولار أمريكي.

كاظم الساهر

ألبوم "مع الحب" لكاظم الساهر

يستعد عشاق كاظم الساهر للاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "مع الحب"، ويضم الألبوم 13 أغنية رومانسية من ألحان وغناء الساهر نفسه، الألبوم يُعتبر عودة قوية بعد غياب دام 8 سنوات منذ آخر ألبوم له "كتاب الحب" الذي صدر عام 2016.

ومن أبرز الأغاني في الألبوم الجديد: "يا وفية"، "يا قلب"، "معك"، و"لا تظلميه".

أحدث أعمال جورج وسوف

على الجانب الآخر، أطلق الفنان جورج وسوف أحدث كليباته الغنائية بعنوان "رقصة إسباني"، عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب".

جورج وسوف

الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، وتمثل إضافة جديدة إلى قائمة الأعمال الناجحة للفنان الشهير، الذي لا يزال يحتفظ بجماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء العالم العربي.