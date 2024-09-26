إليسا تعبر عن ألمها تجاه الأحداث في لبنان: "كل روح راحت هي حكاية توقفت"

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أحمد جودة - القاهرة - علقت المطربة اللبنانية إليسا في منشور مؤثر على حسابها بموقع إنستجرام، على الأحداث الأخيرة في لبنان، معبرة عن حزنها العميق تجاه الخسائر البشرية والمأساة التي يعيشها الشعب اللبناني.

وجاء تعليقها ليعكس حجم الألم الذي يعصف بالبلاد، مؤكدة على ضرورة الوحدة الإنسانية في مواجهة تلك الأوقات العصيبة.

تعليق إليسا على أحداث لبنان

قالت إليسا في منشورها: "ما في كلام بيوصف الوجع يللي عم نعيشو وخسارة كل هالأرواح البريئة. كل روح راحت هي حكاية توقفت، حلم ما كمل، وعيلة انكسرت للأبد. رغم كل شي نحنا أخوة بالإنسانية، وها لوجع نحنا كلنا عم نحمله، الله يرحمنا برحمته ويحمي لبنان وشعبو".

كلمات إليسا جاءت لتبرز الألم الذي يشعر به كل مواطن لبناني، حيث أن الخسائر ليست مجرد أرقام، بل هي قصص لم تكتمل، وأسر عانت من الانكسار.

إليسا تكشف عن علاقتها العاطفية السابقة

في لقاء سابق لها ببرنامج "بيت السعد"، تحدثت إليسا عن تجربة عاطفية مرّت بها في فترة المراهقة، قائلة: "حبيت من طرف واحد وأنا صغيرة لكن عند سن معين بقيت أعمل كنترول مبحبش أوجع قلبي ومبحبش وجع القلب عمومًا"، وأكدت أنها لا تمنح الثقة لشخص لا يبادلها نفس الاهتمام.

وأثناء اللقاء، رد عليها الفنان عمرو سعد مازحًا: "أومال سايباني أنا أحبك من طرف واحد ليه بتحبي توجعي قلب الناس ليه"، مما أضاف جوًا من المرح للحوار.

ما يلفت إليسا في الرجل

أوضحت إليسا خلال حديثها أن أول ما يجذبها في الرجل هو الكاريزما والشخصية، قائلة: "أول حاجة بتلفتني في الرجال إنه يكون كاريزما، مش مهم الشكل يجي بعدين".

وأضافت: "حتى البنات ممكن بنت تكون حلوة ولما تتكلم تكرهها، وفي بنت جمالها عادي لما تتكلم تحبها وتنجذب لها بسبب تفكيرها".

حقيقة تعرض إليسا للاعتداء

خلال مشاركتها في بودكاست "بيج تايم" مع الإعلامي عمرو أديب، كشفت إليسا عن محاولة اعتداء تعرّضت لها، مؤكدة أنها لم تقبل بأي نوع من العنف، قائلة: "مفيش حد مد إيده عليا ولكن فيه شخص حاول الاعتداء على، وقلت له لو رفعت إيدك مش هقبل ده".

وأشارت إليسا إلى أن العنف اللفظي قد يكون أقوى وأشد تأثيرًا من العنف الجسدي، مضيفة: "إذا قبلت على نفسك الضرب بتنضرب. وأنا لا أقبل العنف حتى في الكلام لأن فيه كلام بيجرح. أوقات التعنيف اللفظى بيدمر الإنسان أكثر من الضرب".

ختامًا، إليسا تعتبر أن الوقوف في وجه العنف اللفظي والجسدي هو قرار شخصي يجب أن يتخذه كل إنسان للحفاظ على كرامته وسلامته النفسية.