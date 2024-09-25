إسعاد يونس تنتقد التيك توك: "هجبر أحفادي يجروا ورا العلم واللي هيجري ورا التيك توك هيبقى وحيد"

القاهرة - محمد ابراهيم - إسعاد يونس: "هجبر أحفادي يجروا ورا العلم واللي هيجري ورا التيك توك هيبقى وحيد"

حلت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس ضيفة برنامج It's show time وهو البرنامج الذي تقدمه الإعلاميتين دينا حويدق وسمر نعيم عبر شاشة قناة الحياة، وتحدثت الفنانة إسعاد يونس خلال اللقاء عن أساليب التربية الحديثة مع الأجيال الجديدة التي يناقشها مسلسلها الجديد "تيتا زوزو"، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل الخاصة.

الفنانة إسعاد يونس

إسعاد يونس: هجبر أحفادي يجروا ورا العلم



وأوضحت الفنانة إسعاد يونس أثناء لقائها ببرنامج it's show time أهمية إكتساب الأطفال صفات معينة منذ الصغير، حيث قالت:

"ممكن أجبر أحفادي على الصدق؛ لأنه مهم أوي عشان الواحد يعرف ماشي في أنهي طريق، ويجروا ورا العلم أكتر؛ لأن العالم اللي جاي فيه تكنولوجيا حاجات بتيجي وتخلص بسرعة ومش بتأسس حاجة في الحياة".



وتابعت "يونس" حديثها عن فيديوهات منصة التيك توك قائلةً:

اللي بتجيبله إيرادات من التيك توك كل ده رغاوي وبتخلص في وقت قليل جدًا واللي إعتمد على ده بعد شوية هيلاقي نفسه وحيد في السكة دي وهيضطر يبدأ من أول وجديد ويتعلم".

أحدث الأعمال الفنية للفنانة إسعاد يونس



تشارك الفنانة إسعاد يونس في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" والذي إنطلق عرضه في الأيام القليلة الماضية عبر منصة Watch it وشاشة قنوات DMC، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية.

البوستر الرسمي لمسلسل تيتا زوزو



قصة مسلسل تيتا زوزو



تجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية الدكتورة إعتزاز عبد المقصود وهى لديها أربعة أولاد والعديد من الأحفاد التي تعمل على تربيتهم بطريقة لا تعجب أولادها، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي وإجتماعي.



أبطال مسلسل تيتا زوزو

يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية إلى جانب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وهم: صلاح عبدالله، ندى موسى، نور محمود، إيناس كامل، حمزة العيلي، محمد كيلاني، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، والإخراج لـ شيرين عادل.