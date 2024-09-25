القاهرة - محمد ابراهيم - أحمد السقا يحيي ذكرى وفاة والده: "وحشتني يا أبو صلاح"

يحل اليوم الأربعاء الموافق يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري ذكرى وفاة والد الفنان أحمد السقا، وقد حرص الفنان أحمد السقا على إحياء ذكرى وفاة والده ووجه له رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على المنصة الشهيرة "إكس"، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

أحمد السقا مع والده

أحمد السقا يوجه رسالة لوالده في ذكرى وفاته

كتب الفنان أحمد السقا عبر حسابه الرسمي على موقع إكس منشورًا قال من خلاله:

"زي النهاردة من 14 سنة رحل عن دنياي من علمني كل شئ ممكن أكون بعمله كويس في حياتي.. الله يرحمك يا أبا... وحشتني يا أبو صلاح... نسألكم الدعاء".

منشور الفنان أحمد السقا عبر حسابه الرسمي على موقع إكس

أحدث أعمال الفنان أحمد السقا



وفي سياق آخر شارك الفنان أحمد السقا في بطولة مسلسل "العتاولة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وقدم من خلاله شخصية "نصار" وهو مسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات الدرامية الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في موسم شهر رمضان الكريم.

أحداث مسلسل العتاولة

دارت أحداث مسلسل العتاولة حول الشقيقان نصار وخضر، واللذان يجسدان شخصياتهما كلا من الفنان طارق لطفي والفنان أحمد السقا وهما يعملان في مجال النصب ويتورطان في العديد من الجرائم، ومن ثمّ يجدان أنفسهما في العديد من المشاكل والعقبات في حياتهما.

صناع وأبطال مسلسل العتاولة

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل العتاولة ضم نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان طارق لطفي، أحمد السقا، زينة، مي كساب، نهى عابدين، باسم سمرة، ميمي جمال، صلاح عبدالله، هدى الأتربي، منة بدر تيسير، مصطفى أبو سريع، زينب العبد، وآخرين

والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.