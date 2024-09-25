فن ومشاهير

كندة علوش تعلن عن حزنها لما يحدث من قصف متواصل على الجنوب...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 09:35 صباحاً - أعربت الفنانة كندة علوش عن حزنها لما يحدث من قصف متواصل على الجنوب اللبناني، أدى لاستشهاد كثيرمن الضحايا ، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

ونشرت كندة علوش صورة تجمع مسجد وكنيسة ومن أمامهما العلم اللبناني وعلقت: “حزن وخوف وترقب، قلوبنا وصلواتنا مع أهلنا وحبايبنا وصحابنا بلبنان، لبنان بلد الجمال والفن والحب الله يحمي هالبلد الرائع من إجرام ووحشية العدو”.

وأضافت :" تعبنا من هالوضع الصعب ببلادنا، فلسطين لبنان سوريا وكل البلاد اللي أنهكتها الحروب والأزمات كل ما منحاول بمجهود جبار نشحن حالنا بالأمل، منرجع لدائرة الرعب والهم والألم".

مريم الجابري

مريم الجابري

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