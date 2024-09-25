كندة علوش تعلن عن حزنها لما يحدث من قصف متواصل على الجنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 09:35 صباحاً - أعربت الفنانة كندة علوش عن حزنها لما يحدث من قصف متواصل على الجنوب اللبناني، أدى لاستشهاد كثيرمن الضحايا ، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

ونشرت كندة علوش صورة تجمع مسجد وكنيسة ومن أمامهما العلم اللبناني وعلقت: “حزن وخوف وترقب، قلوبنا وصلواتنا مع أهلنا وحبايبنا وصحابنا بلبنان، لبنان بلد الجمال والفن والحب الله يحمي هالبلد الرائع من إجرام ووحشية العدو”.

وأضافت :" تعبنا من هالوضع الصعب ببلادنا، فلسطين لبنان سوريا وكل البلاد اللي أنهكتها الحروب والأزمات كل ما منحاول بمجهود جبار نشحن حالنا بالأمل، منرجع لدائرة الرعب والهم والألم".