سيد رجب ينضم لأبطال مسلسل روجينا الجديد رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان سيد رجب لأبطال مسلسل روجينا الجديد، المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني 2025، والعمل من إخراج مي ممدوح ، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

آخر أعمال سيد رجب

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سيد رجب مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال وشارك في العمل كل من أحمد رزق، رحاب الجمل، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، ملك قورة، ماجدة منير، عايدة رياض وآخرين.

وفي السينما عُرض له مؤخرًا فيلم ولاد رزق3، بطولة أحمد عز تأليف صلاح الجهيني إخراج طارق العريان وشارك فيه كل من عمرو يوسف، محمد ممدوح، وآخرين، وحقق نسبة إيرادات كبيرة منذ عرضه في السينمات وتصدر قائمة أعلى الأفلام المصرية تحقيقًا للإيرادات بـ 258 مليون جنية في 12 أسبوع عرض.



