هايدي موسى تروج لبرومو أغنيتها الجديدة وتحقق تفاعلًا كبيرًا عبر إنستجرام



القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد المطربة هايدي موسى لإطلاق أغنيتها الجديدة، والتي تحمل إسم ندمانين حيث قامت بترويج البرومو الخاص بها عبر حسابها على إنستجرام، وأرفقت بالبرومو تعليقا قالت فيها:" ياما في القلوب عكس اللي باين علي الوشوش، قريبا".

وقد حظيت هذه الخطوة بتفاعل كبير من جمهورها، الذين أعربوا عن حماسهم وترقبهم لسماع العمل الجديد. تميز البرومو بجودة الإنتاج وإبداع الموسيقى، مما زاد من شغف المتابعين وجعلهم يتداولون الفيديو على نطاق واسع.

آخر أعمال هايدي موسي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هايدي موسي أغنية عالفبريكة، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي

كلمات اغنية عالفبريكة

انت فاكر لما تمشي هقضي يومي عياط

اهدى حبه وفوق يا بابا بطل استعباط

ع الكلام ده خلاص كبرنا

مش هنضعف زى غيرنا

بص شوف الفرق بينا واعرف القدرات

بالأستيكة

همسح حبك بالأستيكة

وهسميك استاذ تلكيكة

بتهددني تقول هتسيبني وماتسيبنيش

ع الفبريكة

قلبي هيرجع ع الفبريكة

ماهو زيك زي الانتيكة

وكل كلامك رايح جاي وفعل مفيش

لا عندنا وقت نضيعه على حد

ونتعب روحنا الطاقة على القد

يا تمشي بجد يا نوضع حد

انا مبقتش اتحمل هبد

انت ماشي معايا سكة كلها مطبات

ماتساويش عقلك بعقلي في فرق ف السرعات

واحنا اصلا كان مسيرنا

يجي يوم ونجيب اخرنا

اديني منك جيبت اخرى وجيبتلك احباط

بالأستيكة

همسح حبك بالأستيكة

وهسميك استاذ تلكيكة

بتهددني تقول هتسيبني وماتسيبنيش

ع الفبريكة

قلبي هيرجع ع الفبريكة

ماهو زيك زي الانتيكة

وكل كلامك رايح جاي وفعل مفيش