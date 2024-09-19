سلوى عثمان بثلاث وجوه في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة سلوى عثمان حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تعاقدت على ثلاثة أعمال للمشاركة بهم في السباق الرمضاني المقبل 2025.

وتظهر الفنانة سلوى عثمان بثلاث وجوه مختلفة خلال موسم رمضان، حيث تجسد دور والدة ياسمين صبري في مسلسل "الأميرة- ضل الحيطة"، كما تظهر بدور عمة حنان مطاوع في مسلسل "حياة أو موت"، بالإضافة إلى أنها ستجسد دور زوجة عم مصطفى شعبان في مسلسل "حكيم باشا".

آخر أعمال سلوى عثمان

كان آخر أعمال سلوى عثمان الدرامية هو مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي عرض خارج الموسم الرمضاني وحقق نجاحًا كبيرًا.،وشارك فيه كلا من، بطولة شيري عادل، عمر الشناوي، لقاء سويدان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ألمع النجوم. كتبته ورشة "مصنع الحكايات"، وأخرجه خيري سالم، ومن المقرر عرضه على قنوات dmc، بالإضافة إلى منصة Watch، بداية الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

مسلسل حياة أو موت

مسلسل "حياة أو موت" مكون من 15 حلقة، من بطولة حنان مطاوع وأحمد الرافعي ومحمد علي رزق ورنا رئيس وسلوى عثمان، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل الأميرة- ضل الحيطة

مسلسل "الأميرة- ضل الحيطة" أحداثه مأخوذة من قصة حقيقية ويأتي من سيناريو وحوار محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر، ومن بطولة ياسمين صبري، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان، عابد عناني، غفران محمد، وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة ومقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل حكيم باشا

يشارك في بطولة مسلسل حكيم باشا، كلا من سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، منذر رياحنة، محمد نجاتي، وجارٍ التعاقد مع بقية الفنانين المشاركين في البطولة والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.