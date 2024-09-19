نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ساعات من طرحها.. حمزة نمرة يتصدر تريند يوتيويب بـ استنوا شوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح حمزة نمرة منذ ساعات أغنية جديدة بعنوان "استنوا شوية" من خلال قناته الرسمية عبر يوتيوب، وسرعان ما أحتل المركز الثالث بتريند يوتيوب،والأغنية من كلمات فلبينو أحمد، ألحان حمزة نمرة.



كلمات أغنية استنوا شوية



هاتلي قاعدة فيها اتنين

فضلوا مع بعض الاتنين

كله في الآخر هيفارق

دي حقيقة مؤكدة

كلها أحضان مطارات

وفي حياة بعضنا فترات

في الطريق مواعيد فراقنا

من زمان متحددة

وادفع نص عمري

وترجع تاني ضهري

وتفضل بس جنبي

لايمها يا فراق بقى

وادفع عمري كله

والاقي حد اروحله

يشيل مع قلبي حمله

ياه لو أقسم الأيام معاه

إحنا لوحدينا يا عيني علينا

خليكوا قاعدين

طب كنتوا استنوا معانا شوية

مانتوش ماشيين

نفسي نشبع من الغاليين

نفسي لو يفضلوا قاعدين

كله بيروح ويفرق

دي حقيقة مؤكدة

قولنا بدري على المرواح

قالوا الوقت بيجري وراح

قولنا فيه أماكن تتراح

بس هل هنروح سوا؟

دي حقايق صعبة ممكن

هنعيش بوجعنا يمكن

ومفيش ولا شيء يهون

ثانية واحدة في بعدنا

ازاي هنلاقي غيركم؟

هو احنا شبعنا منكم؟

ماحناش قادرين نسيبكم

ياه لو مرة تنصفنا الحياة

آخر أعمال حمزة نمرة



وفي سياق متصل كانت آخر أغنية قام بطرحها المطرب حمزة نمرة هى أغنية "رياح الحياة" والتي تم طرحها في العام الماضي 2023، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر جميع المنصات، كما أنها تصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.