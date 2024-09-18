نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شخصية تمىي شريف دسوقى تقديمها.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف شريف دسوقى خلال حلقاته في برنامج عيش صباحك، المذاع عبر نجوم إف أم، عن امنيته فى تقديم شخصية عم جيد، وهو صياد من الإسكندرية يبلغ من العمر 100 عام، وذلك فى عمل جديد عن حياة الصيادين.

شخصية تمني شريف دسوقى تقديمها

واضاف شريف دسوقى: لا يوجد صياد تحدث عن المتاعب الذي يشهدها فى البحر، كما أن حكايته تصلح لتقديم 10 أعمال فنية، كنت أتمنى أشارك فى مسلسل عمر أفندى وأكون من ضمن أبطاله، ولم تأتى لي الفرصة، فيما أبدى إعجابه بفكرة المسلسل، وبشخصية مصطفى أبو سريع ضمن الأحداث.

أخر أعمال شريف دسوقي

وكان أخر أعمال شريف دسوقي في فيلم «بيت الروبى» بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، كما شارك فيلم الحريفة والذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، بيومي فؤاد، والكابتن أحمد حسام ميدو، وأحمد بحر الشهير بـ كزبرة، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

اخر اعمال شريف دسوقى في المسرح

بينما اخر اعماله في المسرح هو مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» هي عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» ويشارك في بطولتها يحيي الفخراني وإياد نصار، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، ومحمد الشرنوبي، ولبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج مجدي الهواري، وتدور أحداثه في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع علي السلطة.

اخر اعمال شريف دسوقى في الدراما

كما شارك شريف دسوقي في موسم دراما رمضان 2022، كضيف شرف في مسلسل دايمًا عامر، مع الفنان مصطفى شعبان والمخرج مجدي الهواري، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم لبلبة، سنتيا خليفة، عمرو عبد الجليل، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، لمى كتكت.