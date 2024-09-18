صورة.. كريم فهمي يكشف عن تفاصيل أحدث أعماله

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عن استعداده للتحضير لعمل فني جديد يحمل اسم «دماغ ألماظ» خلال الفترة المقبلة.

كريم فهمي يكشف تفاصيل أحدث أعماله

وشارك كريم فهمي، صورة لإعلانه عن بدء كتابته لـ «دماغ ألماظ»، كتب عليها: «دماغ ألماظ، تأليف كريم فهمي».

أحدث أعمال كريم فهمي

ومن ناحية أخرى، يستعد كريم فهمي للمشاركة في مسلسل «وتقابل حبيب»، بالتعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، ومن المقرر بدء التصوير في منتصف شهر أكتوبر المقبل، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، كما يشاركها في بطولة العمل الفنان كريم فهمي.

آخر أعمال كريم فهمي في الدراما

وكانت آخر أعمال كريم فهمي هو مسلسل منتصف العمر، دارت أحداثه حول ربة منزلة ولديها ابنة ومتزوجة من الفنان رشدي الشامي، وهي الفنانة الشابة رنا رئيس، وتقع في حب الفنان كريم فهمي، وذلك في إطار اجتماعي على مدار 15 حلقة، وتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، وايضا مسلسل حدث بالفعل في حكاية قرض شخصي بالتعاون مع الفنانة ندا موسي، وعرض عبر شبكة قنوات CBC مؤخرا، وشارك في بطولة حكاية قرض شخصي مجموعة من النجوم: كريم فهمي، ندا موسي، محمود عبد المغني، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

اخر اعمال كريم فهمي في السينما

كما شارك كريم في فيلم "السرب" الذي تدور أحداثه حول الضربات الجوية التي تمت وفق تنسيق أمني ومعلوماتي بين مصر وليبيا، للردّ على مقتل 21 مواطنًا مصريًا قبطيًا على يد التنظيم الإرهابي "داعش" في درنة بليبيا.

ابطال فيلم السرب

والفيلم هو بطولة: أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف بينهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج وأحمد نادر جلال.