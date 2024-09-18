تعرف على شخصيات مسلسل 'فهد البطل' رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع مسلسل فهد البطل بطولة الفنان احمد العوضي، التحضيرات الخاصه بالعمل، ومن المقرر عرضة في رمضان 2025، ويعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل شخصيات مسلسل فهد البطل..

شخصية احمد العوضي

ويجسد احمد العوضي خلال فهد البطل شخصية “صنايعي رخام” يعمل في إحدى الورش المتخصصة في استخراج الرخام والعمل عليه، ويتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأس على عقب.

شخصية ميرنا نور الدين

تشارك ميرنا نور الدين في مسلسل فهد البطل بطولة احمد العوضي، تجسد شخصية سائقة تروسيكل وتقع في حب العوضي.

شخصية لوسي

انضمت لوسي مؤخرًا إلى قائمة أبطال مسلسل فهد البطل، تجسد خلال الأحداث شخصية صاحبة مصنع رخام واسمها فايزة الشبح.

شخصية احمد عبد العزيز

تعاقد أحمد عبدالعزيز على مسلسل "فهد البطل"، ويجسد شخصية رجل صعيدي شرير ضمن أحداث العمل.

شخصية صفاء الطوخي

وتجسد صفاء الطوخي شخصية والدة فهد الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي خلال أحداث فهد البطل.

شخصية صفوة

تقدم صفوة شخصية سيدة صعيدية، متزوجة من أحمد عبدالعزيز وتمر حياتهم بالعديد من الأزمات.

البطولة النسائية لـ مسلسل فهد البطل

ومن المتوقع أن يقدم البطولة النسائية في مسلسل فهد البطل، ثلاث نجمات هن، سارة سلامة، والفنانة ياسمين رئيس، والفنان ميرنا نور الدين، ويقدم أحمد العوضي خلال العمل شخصية تدعى «فهد الملك»، والمسلسل من تأليف الكاتب محمود حمدان.

أزمات واجهت مسلسل فهد البطل

تم تغيير اسم المسلسل من "الملك" ليصبح "فهد البطل" بعد أن تبين أن الاسم القديم يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية لأعمال درامية أخرى، اعتذار نسرين امين عن المسلسل لعدم اتفاقها مع شركة الإنتاج على الأجر، كما اعتذر أشرف عبدالباقي.

قصة فهد البطل

مسلسل فهد البطل، يدور في إطار اجتماعي شعبي صعيدي، يحمل مفاجآت عديدة، وتقع الأحداث في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، ويقدم أحمد العوضي خلاله شخصية صنايعي رخام اسمه فهد ويدخل في أزمات عديدة منها دخوله السجن، كما يعيش قصة حب مع ميرنا نور الدين التي تلعب دور سائقة تروسيكل.

أبطال فهد البطل

والعمل مكون من 30 حلقة، من بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج سينرجي.