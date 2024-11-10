نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (13): برشلونة في ضيافة سوسيداد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، فيلعب ريال بيتيس مع سيلتافيغو الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وريال مايوركا مع أتلتيكو مدريد الساعة 18:15، وبلد الوليد مع أتلتيك بلباو الساعة 20:30، وخيتافي مع جيرونا بنفس التوقيت، وريال سوسيداد مع برشلونة الساعة 23:00.
النتائج المسجلة في الجولة (13)
ريال مدريد × أوساسونا 4-0
رايو فاليكانو × لاس بالماس 1-3
فياريال × ديبورتيفو ألافيس 3-0
ليجانيس × إشبيلية 1-0
إسبانيول × فالنسيا- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة
1- برشلونة: 33 نقطة
2- ريال مدريد: 27 نقطة
3- فياريال: 24 نقطة
4- أتلتيكو مدريد: 23 نقطة
5- أوساسونا:21 نقطة