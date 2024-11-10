الدوري الإسباني (13): برشلونة في ضيافة سوسيداد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، فيلعب ريال بيتيس مع سيلتافيغو الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وريال مايوركا مع أتلتيكو مدريد الساعة 18:15، وبلد الوليد مع أتلتيك بلباو الساعة 20:30، وخيتافي مع جيرونا بنفس التوقيت، وريال سوسيداد مع برشلونة الساعة 23:00.

النتائج المسجلة في الجولة (13)

ريال مدريد × أوساسونا 4-0

رايو فاليكانو × لاس بالماس 1-3

فياريال × ديبورتيفو ألافيس 3-0

ليجانيس × إشبيلية 1-0

إسبانيول × فالنسيا- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- برشلونة: 33 نقطة

2- ريال مدريد: 27 نقطة

3- فياريال: 24 نقطة

4- أتلتيكو مدريد: 23 نقطة

5- أوساسونا:21 نقطة