الدوري الأرجنتيني: هوراكان يفوز على إنديبندينتي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - تخطى هوراكان عقبة إنديبندينتي وفاز عليه بهدف دون مقابل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، صباح اليوم الأحد.

سجل هدف المباراة الوحيد والتر مازانتي (د 60).

ورفع هوراكان رصيده إلى 42 نقطة متساوياً بشكل مؤقت مع فيليز سارسفيلد المتصدر، فيما بقي رصيد إنديبندينتي 30 نقطة في المركز الثامن.

النتائج المسجلة في الجولة (22)

يونيونسانتا في × أتلتيكو توكومان 1-0

جيمناسيا لابلاتا × نيولز أولد بويز 1-0

روزاريو سنترال × سان لورينزو 0-1

هوراكان × إنديبندينتي 1-0