الدوري البرازيلي: ساو باولو يعبر أتليتيكو باراناينسي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - فاز ساو باولو على ضيفه أتليتيكو باراناينسي صباح اليوم، الأحد، بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري البرازيلي بكرة القدم.

سجل هدفي ساو باولو لوسيانو دا روتشا نيفيس (د 52) وأندري سيلفا (د 89)، وسجل هدف أتليتيكو باراناينسي جوليمار (د 69).

نتائج الجولة (33)

ساو باولو × أتليتيكو باراناينسي 2-1

أتليتيكو غويانيينسي × براغانتينو 0-0

جوفينتود × باهيا 2-1

فورتا ليزا × فاسكودي جاما 3-0

كروزيرو × كريسيوما 2-1

بوتافوغو × كويابا 0-0

سبورت كلوب فيتوريا × كورينثيانز 1-2

بالميراس × غريميو 1-0

إنترناسيونال × فلومينينسي 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بوتافوغو:63 نقطة

2- فورتا ليزا: 63 نقطة

3- بالميراس: 62 نقطة

4- إنترناسيونال: 59 نقطة

5- فلامينغو:58 نقطة