نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تكريم الأسطورة جوزيه" القائمة الكاملة لجوائز حفل دير جيست 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل توزيع جوائز "دير جيست" 2024، “سيطرة أهلاوية” على الجوائزة الفردية والجماعية لنسخة هذا العام.

وتكرم الدورة الحالية من حفل دير جيست الأفضل في مجال السينما، الغناء، الرياضة والإعلام

وعلى مستوى الرياضة وتحديدا كرة القدم، فاز النادي الأهلي ومسئوليه ولاعبيه بمعظم الجوائز الجماعية والفردية، التي كان أبرزها فوز مدرب المارد الأحمر السابق، البرتغالي مانويل جوزيه بجائزة أسطورة التدريب.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي جوائز دير جيست 2024 كالتالي:

جوائز دير جيست 2024

النادي الأهلي أفضل نادي.

محمود الخطيب أفضل رئيس نادي.

مصطفى شوبير أفضل حارس مرمى.

مروان عطية أفضل لاعب خط وسط.

علي معلول أفضل ظهير أيسر.

مانويل جوزيه جائزة أسطورة التدريب.

وسام أبو علي أفضل مهاجم.

إمام عاشور أفضل لاعب وأفضل لاعب وسط مهاجم.

حسين الشحات وزيزو أفضل جناح.

خالد بيبو أفضل مدير كرة.