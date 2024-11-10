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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد ممدوح عن رأيه في هجوم بعض الفنانين على البلوجر سوزي الأردنية، خلال الفترة الماضية، وذلك خلال لقائه بـ «راديو إنرجي».

محمد ممدوح يستنكر هجوم بعض الفنانين على «سوزي الأردنية»

وقال محمد ممدوح: «من الحاجات اللي مستفزاني جدا، وزعلتني من الزملاء إن فيه إيفيه اتقال علي لسان سوزي، بعض الممثلين دول قالو نفس الإيفيه بتاعها ده، ومن ناحية تانية طالعين ينتقدوها إنها قالت الإيفيه ده، دي طفلة صغيرة، المفروض تتراعي ونشوف إيه مشاكلها ونحلها، مش نحبسها، مدام في القدرة إن إحنا نحبس يبقى أكيد فيه حاجة اسمها نعالجها».

القبض علي سوزي الأردنية

سبق، وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على سوزي في منطقة الساحل بتهمة الإساءة للقيم الأسرية بعد نشرها مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ مسيئة.

أحدث أعمال محمد ممدوح

ومن ناحية اخري، يشارك محمد ممدوح في فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" من إخراج هادي الباجوري، مبني على قصة لمحمد صادق، مع سيناريو مشترك من تأليف محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر. يستعرض الفيلم تقلبات العلاقات الإنسانية من زوايا عميقة ومختلفة وتأثيراتها على حياتنا.

كما يشارك بشخصية دكتور في فيلم روكي الغلابة، والذي من المقرر عرضه الفترة القادمة، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

آخر أعمال الفنان محمد ممدوح

وكان آخر أعمال الفنان محمد ممدوح، فيلم "إكس مراتي"، والذي تدور أحداثه حول طبيب الأمراض النفسية يوسف الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها، والفيلم تدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي