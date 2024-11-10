الدوري الأرجنتيني (22): سارمينتو يستضيف بوكا جونيورز

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم الأحد، وفجر غد الإثنين، خمس مباريات في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلعب اليوم، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، سينترال كوردوبا سانتياجو مع إستوديانتس لابلاتا، وعند الساعة 23:15 يلتقي ريفر بليت مع باراكاس سنترال.

ويلتقي فجر غد، الإثنين، غودوي كروز مع ناليريس كوردوبا الساعة 01:15، وراسينغ كلوب مع إنديبندينتي ريفاديفا، الساعة 01:30، وسارمينتو مع بوكا جونيورز الساعة 03:30.

النتائج المسجلة في الجولة (22)

يونيونسانتا في × أتلتيكو توكومان 1-0

جيمناسيا لابلاتا × نيولز أولد بويز 1-0

روزاريو سنترال × سان لورينزو 0-1

هوراكان × إنديبندينتي 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- فيليز سارسفيلد: 42 نقطة

2- هوراكان: 42 نقطة

3- يونيون سانتا في: 36 نقطة

4- راسينغ كلوب: 34 نقطة