نجوم الفن يشاركون في افتتاح الملتقى الدولي الثامن لفنون ذوي القدرات الخاصة تحت شعار "بكرة أحلى بينا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تطلق مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة والذى يحمل شعار "بكرة أحلى بينا" ويقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وذلك مساء الجمعة 20 سبتمبر بدار الأوبرا المصرية.

تستهل الفعاليات الإحتفالية فى الخامسة والنصف بساحة الأوبرا الخارجية وتشمل عروضًا فنية لمختلف الفرق الدولية المشاركة بعدها وفى السابعة مساء تبدا المراسم على المسرح الكبير.

الفنانون المشاركون في حفل افتتاح الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة

وقد أعلنت سهير عبد القادر رئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا ومؤسس الملتقى أن حفل الافتتاح يشهد ظهورًا خاصًا للنجوم صفاء أبو السعود، رانيا فريد شوقى، نيفين رجب، ميدو عادل، طارق صبرى وانضمام الفنان حجاج عبد العظيم اليهم لأول مرة.

وأكدت أن المراسم تشمل السلام الوطنى يليه فيلم عن الفعاليات يعقبه صعود لجان التحكيم إلى المسرح ثم يتم تكريم كل من أسرة مسلسل "حالة خاصة"، حملة "مانحي الأمل" أنور الكموني، مؤسسة "لبلدنا" والدكتورة نوال الدجوي، الدكتور عمار بوقس ( السعودية )، الناشطة أبرار آل عثمان ( السعودية )، اسم الشيخ سلطان القاسمي ( الإمارات )، الناشط زياد حمدى المخرج مهند دياب، بعدها تبدأ الفقرات الفنية وتضم أغنية "بكرة أحلي بينا" أداء نيفين رجب - طارق صبري بمشاركة أولادنا أميرة – جنا – فيفيان - خالد، ثم اسكتش "ألف ليلة وليلة" أداء رانيا فريد شوقي، طارق صبري، ميدو عادل، حجاج عبد العظيم، نيفين رجب، "أغنية 8 سنين" أداء محمد مرسي، فرح الألفي، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل بمشاركة أولادنا أميرة سعيد – فيفيان أنطون.

ثم تقدم الفرق المشاركة من إسبانيا، تركيا، الصين، المكسيك، صربيا، كولومبيا، الأردن، اليابان، فلسطين، الهند عروضا متنوعة ويختتم الاحتفال بأغنية "هنا مصر "أداء صفاء أبو السعود بمشاركة أولادنا، وجميع الإستعراضات تصميم الدكتورة عائشة فؤاد – محمد عبد العزيز، كلمات الشاعر عبد الله حسن، الحان شريف حمدان.

تفاصيل الدورة الثامنة لـ الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة

جدير بالذكر أن الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تستمر حتى 27 سبتمبر وتقام بمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات وبالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وهى الثقافة، التضامن الاجتماعى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التخطيط والتنمية الإقتصادية، السياحة والاثار، الشباب والرياضة، التعاون الدولى، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة وتشهد لأول مرة قسما لافلام السينمائية الخاصة بالمرأة الافريقية إلى جانب مشاركة مجموعة من الأطفال فى لجان التحكيم كما كرمت خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد لإعلان تفاصيل الفعاليات 13 شخصية ومؤسسة وفريق عمل شاركت بدور فاعل في دعم ومساندة أصحاب الهمم.