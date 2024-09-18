نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر إيمان الحصري للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية إيمان الحصري، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات، لإجراء عملية جراحية عاجلة.

وكشفت عن ذلك الإعلامية دارين فرغلي، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت:" دعواتكم للصديقة الغالية جدًا إيمان الحصري بالشفاء العاجل لأنها تخضع لعملية دقيقة جدا وهي في أمس الحاجة لدعواتنا جميعًا، وفي يوم مولد رسولنا الكريم أدعو لها بما كان يدعو به عليه أفضل الصلاة والسلام للمريض، اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ أَنْتَ الشَّافي، لا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا، اللهم آمين".



نبذة عن إيمان الحصري

إيمان الحصري هي إعلامية مصرية، شاركت في تقديم برنامج البيت بيتك أشتهرت لتقديمها عدة مؤتمرات دولية مثل مؤتمر الشباب العالمي،وهي حاليًا تقدم برنامج مساء دي إم سي.

تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبدأت عملها كمراسلة لقناة النيل للأخبار في 2002 ثم شاركت في عام 2006 في تقديم برنامج البيت بيتك، ثم قدمت برنامج هن على قناة الحرة وفي عام 2012 قدمت برنامج على قناة صدى البلد، وفي 2013 شاركت في تقديم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، وفي 2016 قامت بتقديم برنامج مساء دي إم سي.