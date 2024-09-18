إطلالة لا مثيل لها.. أنغام تتألق بفستان أصفر أنيق بحفل جدة

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أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة أنغام، جمهورها ومتابعيها إطلالتها التي ارتدتها بحفل جدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة أنغام

ظهرت أنغام، وهي ترتدي فستان أصفر أنيق يليق بها ويبرز مدى رشاقتها، وأعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وآيضا تركت شعرها منسدلًا بطريقة جمالية قد نالت إعجاب الجمهور.

الفنانة أنغام بحفل جدة



و علقت أنغام على الصور قائلة: "اللوك الثاني من حفل جدة"، وقد تفاعل معها الجمهور ومن أبرز التعليقات: "ستار، يا حظ عيونا إلى شافت الجمال ما شاء الله، يا جمال الأصفر يا نونو، ليلة لن تنسى، أيقونة الغناء، وغيرها من التعليقات التي تبرز حب الجمهور للفنانة الجميلة الأنيقة أنغام.

حيث تصدر إسم الفنانة أنغام، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد إحيائها حفل ليلة الجمعة الماضية على مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة السعودية، ويعد هذا الحفل هو الأول بعد النجاح الكبير لألبومها الأخير "تيجي نسيب" والذي حقق مشاهدات كبيرة على مختلف منصات الموسيقي.

وقدمت أنغام المزيد من أغاني ألبومها" تيجي نسيب" وشاركها الجمهور في غناء كلمات اغانيه وسط المزيد من أجواء الطرب والرومانسية منها "هو انت مين"، "موافقة"، "إيه الاخبار"،" خليك معاها"،"اسكت"،"اقولك ايه"،"كان برئ"،"القلوب اسرار"،"ماكنش وقته"،"بنعمل حاجات" واختتمت ب "كان برئ".