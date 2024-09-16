تعرف على موعد تصوير مسلسل الدشاش لـ محمد سعد

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان محمد سعد في الفترة الحالية تحضيراته لفيلمه الجديد الدشاش، من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى إجتماعى لا يخلو من التشويق ويظهر محمد سعد فيه بشكل مغاير تمامًا.

تفاصيل شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ويظهر محمد سعد خلال احداث فيلم الدشاش بشخصية رئيس عصابة، تشارك زينة في بطولته بجانب محمد سعد، ويسجلا بذلك عودتهما للتعاون معًا بعد 16 عام على اجتماعهما بفيلم بوشكاش، والذي عُرض في 2008 وحقق نجاحًا ملحوظًا وقتها.

موعد تصوير مسلسل الدشاش لـ محمد سعد

ومن المقرر بدء تصوير فيلم الدشاش أول شهر أكتوبر المقبل، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم تصويره بين مصر والمغرب، موعد تصوير مسلسل الدشاش لـ محمد سعد.

أبطال الدشاش

والفيلم من بطولة محمد سعد، زينة، نسرين طافس، نسرين أمين، وليد فواز، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، رشوان توفيق، ومحمد يوسف أوزو، ومن تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

آخر أعمال محمد سعد

غاب محمد سعد عن السينما من جديد بعد سنوات منذ أن عُرض له فيلمين في عام 2019 هما الكنز 2، عُرض في أغسطس من عام 2019، وحصد وقتها إيرادات 6 ملايين جنيه، وهو من نوعية الأعمال الأكشن التاريخية التشويقية، وجاء في استكمال للجزء الأول، حيث تناول حكايات حتشبسوت وحكاية علي الزيبق خلال حكم الدولة العثمانية وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي، الذي يواجه تحديات وعقبات عديدة في العمل والعلاقات العاطفية.

كما شارك في مسلسل إكس لانس، والذي عُرض في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، شارك به شيرين، أحمد فتحي، ويزو، سامي مغاوري، جيهان خليل، عمر مصطفى متولي، إبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، والعمل من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت، فيلم محمد حسين فكان قد عُرض في شهر يونيو في 2019، وجمع وقت عرضه إيرادات اقتربت من 5 ملايين جنيه، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم سعد خلاله شخصية سائق تمر حياته بالعديد من الأزمات.