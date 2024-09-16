هنا شيحة تكشف عن سر عدم حبها لعمليات التجميل

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هنا شيحة خلال لقائها في برنامج "كلاكيت"، على «نجوم إف إم»، تقديم لينة الطهطاوي، رأيها في إجراء عمليات التجميل، قالت:" أنا بخاف على نفسي جدا وثانيا أنا ممثلة فلا يمكن أعمل عملية تجميل".

هنا شيحة تكشف سر عدم حبها لعمليات التجميل

واضافت هنا شيحة: "لا أتمكن تقديم دور فيه حزن أو تكشيرة وجربت فعلا حقنة بوتكس ولكن الموضوع كان صعبا ولم أكرره ولكن أفعل الأمور الطبيعية وشرب المياه بالليمون مهم جدا".

أوضحت هنا شيحة: «حاليا أبحث عن سيناريو جيد لأني أريد عمل حاجة مختلفة تماما وجدية جدا، وأحب الحاجات النفسية والغامقة، ولكن ما زلت أبحث».

أعمال فنية لها تحبهم هنا شيحة

ومن جانبه، كشفت الفنانة هنا شيحة عن 4 أعمال فنية لها تحب التحدث عنهم، قالت: «أولا (موجة حارة) وهو وضعني على طريق مهم والشخصية كانت متعبة ومختلفة تماما عني ولما الأستاذ محمد ياسين كلمني لم أكن مصدقة، والدور كان جريئا وشجعني لتقديمه، وكان نقطة تحول في مسيرتي، ثم (السبع وصايا) وكان مسلسلا قويا وكل الشخصيات في هذا العمل بحبها والشخصية كانت مرعبة، وفيلم (حب البنات) وإلى الآن الجمهور ينادونني باسم (روكا) وهي شخصيتي في العمل، وأيضا أحب شخصية (فريدة) في (راجعين يا هوى)».

آخر أعمال هنا شيحة

وكان آخر أعمال هنا شيحة حكاية "ما تيجي نشوف" وشاركها في بطولتها، نبيل عيسى، إسلام جمال، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، نهى عابدين، ملك قورة، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وتم عرضه مؤخرًا على قناتي ON وON دراما.

قصة حكاية ما تيجي نشوف

حكاية “ما تيجي نشوف”، حققت نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضها على شاشة قنوات أون، ورصدت مشكلة دخول الشك في العلاقات سواء الزوجية أو علاقات الصداقة، وما يمكن أن تتسبب به من تدمير هذه العلاقة بشكل نهائي، ولكن الذي يربطهم الحب لا يتدمرون بسهولة، ظهرت هنا شيحة بشخصية "مريم" المتزوجة من طارق صبرى "سليم" الذى يعمل مخرج إعلانات ولديهماطفلة.