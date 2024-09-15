نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محمود ينضم لأبطال فيلم "المستريحة" مع ليلى علوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان محمد محمود انضمامه إلى أسرة فيلم “المستريحة” الذي يقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه قريبًا. أعرب محمد محمود عن سعادته بالتعاون مجددًا مع ليلى علوي وبيومي فؤاد بعد نجاحهم في فيلم “شوجر دادي”.

تفاصيل فيلم "المستريحة"

فيلم *المستريحة* يضم نخبة من النجوم، مثل ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

آخر أعمال محمد محمود

حقق محمد محمود نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، الذي شارك في بطولته سلمى أبو ضيف، انتصار، إسلام إبراهيم، وليلى أحمد زاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل. تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى شيماء، تحاول هي وشقيقتها تجاوز الحياة الصعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التركيز على التيك توك.